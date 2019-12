Luchtvaartmaatschappijen niet eerlijk over compensatie

Nieuws|Luchtvaartmaatschappijen informeren consumenten onduidelijk of verkeerd over hun recht op compensatie bij langdurige vertraging. Dat blijkt uit een onderzoek van de Partij van de Arbeid (PvdA). De luchtvaartsector laat daarmee voor de zoveelste keer zien dat zij het hun passagiers zo moeilijk mogelijk willen maken om hun recht te halen. De Consumentenbond ondersteunt daarom het pleidooi voor een actieve informatieplicht en de heroprichting van de Geschillencommissie Luchtvaart, die eind 2011 door de luchtvaartsector is opgeblazen.

Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 2009 hebben passagiers die een vertraging van meer dan 3 uur oplopen recht op financiële compensatie, tenzij sprake is van overmacht. Technische gebreken zijn volgens het Hof meestal geen overmacht. Luchtvaartmaatschappijen leggen de uitspraak van de hoogste Europese rechter al jaren naast zich neer en weigeren massaal om compensatie uit te keren. Om hun recht te halen zijn consumenten daardoor aangewezen op hun rechtsbijstandverzekering of een claimbureau.

Vlucht Claim Service

De Consumentenbond heeft in 2011 met de campagne Vlieg-recht het consumentonvriendelijke gedrag van de luchtvaartmaatschappijen aangekaart. Onderdeel van de campagne was de lancering van de Vlucht Claim Service, waar consumenten eenvoudig kunnen nagaan of hun vlucht mogelijk in aanmerking komt voor compensatie.

