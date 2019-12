'Gebaar' Vodafone onvoldoende

Nieuws|Het 'gebaar' van Vodafone na de langdurige uitval van het mobiele netwerk is volgens de Consumentenbond onvoldoende. Vodafone biedt zijn klanten vier dagen gratis bellen en sms'en. Volgens de Consumentenbond moet Vodafone zijn klanten het abonnementsgeld teruggeven voor de periode waarin het niet mogelijk was het mobiele netwerk te gebruiken.

Ook de onkosten die klanten hebben gemaakt, zoals de aanschaf van een prepaid kaart om bereikbaar te blijven, moeten vergoed worden. 'Na elke telecomstoring is er onduidelijkheid over de rechten van consumenten', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Met een wettelijke compensatieregeling weten consumenten en telecomaanbieders waar ze aan toe zijn'. Naar aanleiding van een grote Blackberry storing in oktober 2011 pleitte de Consumentenbond met succes voor zo'n regeling: in november 2011 werd er door de Tweede Kamer een motie aangenomen met die strekking. Het ministerie van EL&I werkt aan de uitvoering ervan.

Reacties consumenten

De Consumentenbond vroeg op zijn website Telecomplicaties en via Facebook hoe consumenten gecompenseerd willen worden door Vodafone. De meerderheid van de mensen die reageerden wil een deel van het abonnementsgeld terug en de groep die extra onkosten heeft gemaakt, wil die kosten vergoed krijgen.

