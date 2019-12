Jaarlijks overstappen van energieleverancier loont

De Consumentenbond vergeleek de energieprijzen voor contracten van een jaar en drie jaar op basis van een gemiddeld verbruik van 3600 kWh stroom en 1800m3 gas. BudgetEnergie kwam hieruit als voordeligste naar voren, zowel voor contracten van 12 maanden als van 36 maanden. Deze leverancier is daardoor op jaarbasis soms honderden euro's goedkoper dan andere aanbieders. De resultaten van de vergelijking staan in de Consumentengids van september.

Afloop jaarcontract

Soms bieden leveranciers aan het einde van een jaarcontract hun klanten een nieuw contract voor bepaalde tijd. Het loont de moeite om dan prijzen opnieuw te vergelijken om te zien of overstappen voordeliger is dan het aanbod. Consumenten die na afloop van een jaarcontract niets doen, krijgen automatisch een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. Deze zijn vaak veel hoger dan de vaste tarieven uit het eerste jaar. Ook dan is het aan te raden om prijzen te vergelijken en eventueel over te stappen.

