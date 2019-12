Klachten over vliegvertraging gewoon naar Inspectie

Nieuws|De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) mag doorgaan met het behandelen van individuele consumentenklachten over compensatie bij langdurige vliegvertraging. De rechtbank Haarlem heeft dat geoordeeld in zijn uitspraak op 21 maart. Toch constateert de Consumentenbond dat het lastig blijft voor consumenten om compensatie bij vertraging af te dwingen, omdat uitspraken van de Inspectie niet bindend zijn. Voor het daadwerkelijk uitbetaald krijgen van de compensatie kunnen consumenten het beste hun rechtsbijstandsverzekeraar inschakelen of naar een commercieel claimbureau stappen.

Luchtvaartmaatschappijen proberen op alle mogelijke manieren te voorkomen dat consumenten hun recht kunnen halen op compensatie bij langdurige vertraging. De luchtvaartmaatschappijen maakten eind 2011 een eind aan de goed functionerende Geschillencommissie Luchtvaart. De Consumentenbond eiste daarop dat staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu een laagdrempelig loket voor consumenten inricht waar passagiers hun recht kunnen halen en afdwingen, zodat het recht op compensatie bij langdurige vertraging niet alleen een papieren recht is.

Compensatie

Luchtvaartpassagiers hebben volgens de Sturgeon-uitspraak van het Europese Hof van Justitie recht op compensatie als ze meer dan drie uur vertraging hebben, die niet het gevolg is van overmacht. Veel luchtvaartmaatschappijen weigeren gehoor te geven aan deze uitspraak. De Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie gaan dit jaar opnieuw de compensatieregels bij annulering en vertraging bekijken, maar tot die tijd gelden de huidige regels. Met de Vlucht Claim Service van de Consumentenbond kunnen consumenten nagaan of hun vlucht mogelijk in aanmerking komt voor compensatie. Het is belangrijk dat consumenten claims zo snel mogelijk indienen want 2 jaar nadat het probleem ontstaat, vervalt het recht om compensatie te claimen.



