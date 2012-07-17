Samsung komt consumenten tegemoet na problemen update

Begin mei startte de Consumentenbond een meldpunt voor consumenten die na een update naar Android 4.0 problemen kregen met hun Samsung Galaxy SII. Een nieuwe software update van Samsung bleek niet alles op te lossen. Veel gehoorde klachten waren een snel leeglopende batterij of een slecht werkend toetsenbord en ook de update van de Galaxy Note gaf problemen. In totaal ontving de Consumentenbond bijna 600 meldingen.

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Mensen die hebben gereageerd op het meldpunt ontvangen 17 juli een e-mail van de Consumentenbond met meer informatie. Samsung benadert consumenten die hun klacht hebben geplaatst op ons klachtenforum rechtstreeks via die site. Consumenten die zich niet hebben gemeld bij de Consumentenbond kunnen met een niet goed functionerend toestel naar de (web)winkel of provider waar ze het toestel gekocht hebben.

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