Debat over voedselfraude broodnodig

Nieuws|Naar aanleiding van de recente schandalen rondom onder andere paardenvlees en eieren, roept D66 op tot een debat over voedselfraude. De Consumentenbond signaleerde de afgelopen jaren vele vormen van fraude in de voedingssector en sluit zich aan bij de oproep van D66.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In onze onderzoeken komen wij veelvuldig producten tegen waarmee gesjoemeld is of waarvan het etiket niet klopt. Zo bleek uit onze tests dat er (zonder vermelding) water is toegevoegd aan kipfilet, ham, zalm en paling. Onderzoek uit 2011 liet zien dat fabrikanten stukken vlees aan elkaar plakten zonder op het etiket te vermelden dat het om plakvlees gaat. En elk jaar vindt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) rondom de feestdagen in de Nederlandse detailhandel wild dat geen wild blijkt te zijn maar bijvoorbeeld gewoon rundvlees. En de lijst van voorbeelden is nog veel langer. Dit soort fraude moet met wortel en tak worden uitgeroeid.'

Onderwerpen debat

De Consumentenbond pleit ervoor dat de volgende onderwerpen aan bod komen in een debat over voedselfraude: