Eindelijk compensatie bij telecomstoringen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij zijn blij dat ons pleidooi voor een wettelijke compensatieregeling zijn vruchten heeft afgeworpen. Met een wettelijke regeling weten consumenten waar ze aan toe zijn na een storing. Het is niet meer dan logisch dat consumenten niet hoeven te betalen voor een dienst die niet geleverd wordt.'

De minister wil aanbieders verplichten een compensatieregeling te hebben. Er komt wel een aantal minimale eisen voor de regeling. Aanbieders moeten compensatie bieden bij storingen die langer duren dan 12 uur. Bovendien mogen aanbieders zelf bepalen in welke vorm ze compenseren. Dat mag in ook in natura, bijvoorbeeld met belminuten.

Kanttekeningen

De voorwaarde is dat de storing minimaale 12 uur moet duren voordat er sprake is van recht op compensatie. Die tijd is volgens de Consumentenbond te lang. Daarnaast vindt de Consumentenbond compenseren in natura een slecht idee. Niet iedereen kan bijvoorbeeld extra beltegoed gebruiken. Bovendien kan in de meeste gevallen het beltegoed niet langer dan een maand gebruikt worden.

