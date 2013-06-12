Energiecollectief behaalt € 372 voordeel

De 56.000 deelnemers aan het Energiecollectief van de Consumentenbond ontvangen vanaf 18 juni een aanbod van de Consumentenbond op basis van de winnende biedingen. Bij consumenten die al bij de inschrijving hun verbruik hebben ingevuld, gaat dit aanbod uit van die gegevens. Consumenten die zich nog niet voor het Energiecollectief hebben ingeschreven, kunnen dit voor 1 juli alsnog vrijblijvend doen. Ook zij krijgen dan na 1 juli een aanbod gebaseerd op hun situatie. Alle deelnemers hebben tot en met 31 juli de tijd om te beslissen of ze willen ingaan op het aanbod van de winnende energieleverancier.

Kwart miljoen overstappen

De Consumentenbond adviseert consumenten om zich regelmatig te oriënteren in de energiemarkt, bijvoorbeeld via een energiecollectief of energievergelijker. Consumenten kunnen zo honderden euro's voordeel behalen door de gunstige tarieven en welkomstkortingen die door energiebedrijven aan nieuwe klanten worden berekend. Bijna een kwart miljoen overstappen zijn zo via het Consumentenbond Energiecollectief gerealiseerd. Voor consumenten die niet regelmatig willen overstappen, is een contract met vaste tarieven voor 3 jaar een interessant alternatief.