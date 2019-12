UPC flexibel in leveren decoders na problemen met Horizon mediabox

Nieuws|UPC gaat zijn klanten de mogelijkheid bieden om te kiezen voor een andere decoder dan de Horizon mediabox, die al sinds de introductie in september 2012 voor problemen zorgt. Deze toezegging heeft UPC gedaan aan de Consumentenbond en COAX NL na een gezamenlijk overleg op 11 april. Tot grote teleurstelling van de Consumentenbond en COAX NL blijft UPC echter onduidelijk over het bieden van een tegemoetkoming in de abonnementskosten, passend bij alle verschillende problemen en afhankelijk van de ernst en duur van de problemen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Klanten die de snelheid van hun UPC-abonnement willen verhogen of die een abonnement mét opnamefunctie bij UPC willen, kunnen dat vanaf maandag 22 april doen zonder dat zij de Horizon mediabox hoeven te bestellen. Dat is een positief resultaat van het gesprek van COAX NL en de Consumentenbond met UPC. Helaas weigert UPC aan onze andere eisen tegemoet te komen: duidelijkheid over het bieden van een passende compensatie voor de verschillende problemen aan klanten, afhankelijk van ernst en duur van hun problemen én een snellere update om de problemen te verhelpen.'

UPC heeft zich al wel uitgesproken over bepaalde vormen van compensatie, maar maakt dat niet specifiek voor alle problemen die mensen ervaren. UPC heeft zich ook uitgesproken over het oplossen van het probleem van het vastlopen van de mediabox. De provider zegt dat probleem tegelijk met de vele gebruiksproblemen met de aangekondigde update van juli op te lossen.



Gratis monteur

UPC zegt de klachten van klanten individueel te behandelen. Volgens de provider zijn veel problemen te wijten aan de bekabeling bij mensen thuis, waardoor de signaalsterkte voor de Horizon mediabox te beperkt is. UPC biedt daarom aan proactief metingen te verrichten bij mensen thuis en waar nodig bij klanten een gratis monteur in te plannen.



Een overzicht van de belangrijkste problemen die partijen hebben besproken staat op de site van #telecomplex. De Consumentenbond, COAX NL en UPC hebben afgesproken nog verder te bespreken of er problemen zijn die in aanmerking komen voor compensatie.

Lees ook:

Snellere oplossing problemen UPC Horizon mediabox vereist

Bediening blijkt grootste probleem UPC Horizon mediabox

Panel om problemen UPC Horizon in kaart te brengen

Toezeggingen UPC over Horizon-mediabox

Klachten over UPC Mediabox Horizon houden aan

Update 22 april 2013:

UPC heeft laten weten dat klanten vanaf 22 april kunnen kiezen voor een alternatieve mediabox zonder opnamemogelijkheid maar met een hogere internetsnelheid dan die UPC nu aanbiedt. Pas vanaf 29 april kan UPC alternatieve mediaboxen voor de Horizon Mediabox aanbieden met opnamemogelijkheid.