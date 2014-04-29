Gebruik Internet Explorer voorlopig niet

De Consumentenbond raadde consumenten in september 2012 ook al aan om Internet Explorer voorlopig niet te gebruiken vanwege een ernstig veiligheidslek. Alternatieve browsers, zoals Mozilla Firefox of Google Chrome, doen het op alle vlakken beter dan Internet Explorer. Beide browsers zijn veiliger, gebruiksvriendelijker, sneller en bieden een betere ondersteuning voor standaarden.

Windows XP

Uiteindelijk zal dit lek door Microsoft gedicht worden, maar dat geldt niet voor Windows XP machines. Die krijgen sinds 8 april 2014 geen updates meer, en dus zal dit lek op die pc's altijd blijven bestaan. De Consumentenbond raadt mensen die nog steeds Windows XP gebruiken met klem aan om over te stappen.

Tips voor veilig internet

Informatie over het overstappen van Windows XP

Het bericht van het NCSC

Technische informatie van Microsoft over het lek