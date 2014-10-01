Miele favoriet in huis

De merken AEG, Bosch en Siemens scoren gemiddeld. Het laagste gegeven cijfer is nog steeds een dikke voldoende. Bij de vaatwassers werden gemiddeld de laagste cijfers gegeven voor de prijs-kwaliteitverhouding. Het meest tevreden zijn consumenten over wasmachines. Bij de keuze voor een apparaat laten de ondervraagden zich vooral leiden door de goede naam van een merk, de positieve ervaringen en een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Bij de aanschaf van wasmachines, wasdrogers en stofzuigers baseert één op de vijf zich mede op de uitkomsten van de vergelijkende testen van de Consumentenbond.

Levensduur

Stofzuigers en vaatwasser worden na gemiddeld 10 jaar vervangen en de koelkast en wasmachine na 12 jaar. Een stofzuiger van Dyson gaat het snelst weer de deur uit en wasmachines van Indesit en Whirlpool hebben een veel kortere levensduur dan veel andere merken. Bij de koelkasten zijn de onderlinge verschillen in levensduur het kleinst. Een overzicht van alle ervaringen staat in de Consumentengids van oktober 2014.