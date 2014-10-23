Veel steun voor actie #Premiejagen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Winst moet worden gebruikt voor een premiekorting in 2015. En niet alleen de winsten, maar ook de hoge reserves moeten duidelijk ten goede komen aan de verzekerden. Zorgverzekeraars hebben de laatste jaren miljarden aan reserves opgebouwd die ver boven de benodigde en vereiste normen liggen. Wij willen weten hoe de verzekeraars deze reserves ten goede laat komen aan de verzekerden.'

De Consumentenbond heeft de zorgverzekeraars in een brief de uitkomsten van de actie laten weten.

E-cards

De e-cardactie van de Consumentenbond loopt op 23 oktober 2014 ten einde. Dan zijn er in totaal 47.265 kaarten verzonden aan negen verzekeraars (Achmea, VGZ, ASR, CZ, DSW, ENO, Menzis, ONVZ, Zorg en Zekerheid).

De meeste kaarten werden verzonden aan Achmea. Deze verzekeraar ontving van 14.190 van zijn verzekerden de oproep om de zorgpremie te verlagen en duidelijk te maken wat er met de overreserves gaat gebeuren.

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