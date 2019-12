Apple favoriet in merkenonderzoek elektronica

Nieuws|Uit het groot merkenonderzoek elektronica van de Consumentenbond blijkt dat gebruikers van smartphones en tablets net iets vaker tevreden zijn over hun apparatuur dan consumenten met televisies, printers en laptops. Het sterkste merk is Apple.

Het panel gaf zijn oordeel over smartphones, tablets, televisies, laptops en printers. Zowel bij smartphones, tablets en laptops geven veel gebruikers aan de volgende keer zeker weer een Apple te kopen. Bij de televisies is Samsung favoriet, bij de printers Brother. Bij de keuze van televisies, smartphones en printers is de prijs-kwaliteitverhouding meestal doorslaggevend. Bij tablets speelt de goede naam van het merk de grootste rol bij de aanschaf. Het onderzoek onder bijna 7000 leden van het internetpanel van de Consumentenbond staat in de Consumentengids van november.

Mankementen

Een kwart van de ondervraagden had weleens problemen met zijn laptop, vooral Dell- en Sony-gebruikers hadden hier last van. Reparatie kostte gemiddeld €111. Bij smartphones had 14% wel eens kuren, bij printers 12% en bij televisies en tablets 10%. Consumenten vervangen hun smartphone en tablet al na gemiddeld 3 jaar, terwijl ze hun televisie na gemiddeld 9 jaar inruilen voor een nieuwe. Bij televisies is er wel een groot verschil per merk: LG-tv's worden na 6 jaar vervangen, terwijl Philips-televisies na gemiddeld 10 jaar de deur uitgaan.

