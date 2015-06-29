Berichtgeving veiligheid internetbankieren ING

De Consumentenbond vindt dat een bank luid en duidelijk moet waarschuwen voor schadelijke praktijken als phishing en moet compenseren als consumenten buiten hun schuld gedupeerd zijn. Consumenten die willen overstappen moeten een keuze hebben voor een andere aanbieder. Omdat deze zaken in orde zijn, ziet de Consumentenbond geen reden tot actie. Wat betreft de veiligheid van tancodes (per sms) en randomreaders als de E-dentifier en Rabo Scanner: alle systemen voldoen aan de huidige veiligheidseisen.

De Consumentenbond vindt dat consumenten de keuze moeten hebben over te stappen van bank als ze zich daar beter bij voelen. Of het daarbij nu gaat om dienstverlening, rente of andere overwegingen.

Lees meer over: