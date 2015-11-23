Contracten verzekeraars met zorgverleners nog niet rond

De Consumentenbond wil dat consumenten de zorgkosten volledig vergoed krijgen als hun zorgverzekeraar en de betreffende zorgverlener nu nog in onderhandeling zijn. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Zorgverzekeraars hebben maanden de tijd gehad om hun contracten rond te krijgen. Als zij daar te laat mee zijn, mogen consumenten daar niet de dupe van worden. Is dat contract er niet, dan moeten consumenten een fors deel van de rekening uit eigen zak betalen, in 2016 tot wel 35%.' Zorgverzekeraars moeten hun zorgpremies en polisvoorwaarden elk jaar uiterlijk 19 november bekendmaken, zodat verzekerden genoeg tijd hebben om deze onderling te vergelijken. Minstens zo belangrijk is welke zorgverlener(s) een zorgverzekeraar in 2016 heeft gecontracteerd. Deze informatie is nog verre van compleet.

Contractbesprekingen lopen nog

Bij Zilveren Kruis Achmea lopen zelfs nog contractbesprekingen met een aantal grote ziekenhuizen. Onduidelijk is op welk moment de informatie op de website van Zilveren Kruis wel compleet zal zijn: de zorgverzekeraar voegt stilzwijgend nieuwe gecontracteerde zorgverleners toe. Ook op de websites van VGZ en Menzis valt te lezen dat in november en december nog afspraken met zorgaanbieders kunnen worden gemaakt. CZ en Menzis zijn nog in onderhandeling met een aantal ziekenhuizen, maar hebben besloten in 2016 ziekenhuiszorg voor de meeste behandelingen te vergoeden.

De Consumentenbond adviseert consumenten om voor het afsluiten van een zorgverzekering uit te zoeken met welke zorgverleners een verzekeraar een contract heeft. Dit is ook na te gaan in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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