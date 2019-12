Update - Spontane barsten in Sony Xperia Z3 en Z3 compact

Nieuws|Nadat de Consumentenbond eind 2013 al honderden klachten kreeg over spontane barsten in het scherm van de Sony Xperia Z, komen er nu soortgelijke meldingen binnen over de Sony Xperia Z3 en Z3 compact. Consumenten hebben de telefoon vaak pas enkele maanden in hun bezit en melden bij de Consumentenbond dat het scherm spontaan breekt, terwijl ze het toestel normaal hebben gebruikt.

Niet alleen klagen consumenten over de barsten in hun scherm, maar ook over dat ze niet goed worden geholpen door de verkoper van hun toestel. De verkoper is het eerste aanspreekpunt. Als een product de eerste 6 maanden na aankoop gebreken vertoont, moet de verkoper het kosteloos repareren, behalve als hij kan aantonen dat de consument het toestel onzorgvuldig heeft behandeld.

Ook na de eerste 6 maanden hebben consumenten recht op een deugdelijk product, maar moeten zij zelf kunnen aantonen dat zij er zorgvuldig mee zijn om gegaan.

Direct contact Sony

Op de telefoons zit ook fabrieksgarantie van Sony. Gezien de ervaringen bij de verkooppunten adviseert de Consumentenbond consumenten bij schade ook rechtstreeks contact op te nemen met Sony via 0900-8998318.

Consumenten kunnen dan gebruik maken van de gratis ophaalservice van Sony, maar moeten daar vaak wel zelf actief om vragen. De Consumentenbond heeft Sony gevraagd de informatie over garantie en de ophaalservice te verbeteren, op de website en in de mails van het bedrijf.

Update 4 februari 2015:

In een reactie laat Sony het volgende weten:

Sony zal verkopers nogmaals met een brief op de werkwijze bij klachten met Sony-producten wijzen en daarbij aangeven dat telefoons die normaal zijn gebruikt onder de garantie gerepareerd horen te worden. Sony zal zijn klantenservice (bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer) nadrukkelijker laten wijzen op de ophaalservice als een consument al bij de verkoper heeft geklaagd, maar daar niet voldoende is geholpen. Sony zal dit telefoonnummer ook weer op zijn eigen website plaatsen.

Consumenten die ondanks bovenstaande stappen niet goed worden geholpen met een klacht over de Sony Xperia Z3 of Z3 compact, kunnen hieronder een reactie plaatsen. De Consumentenbond zal de meldingen in de gaten houden.