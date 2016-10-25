A-merkfabrikanten blijven zich schuldig maken aan kindermarketing

Dat supermarkten nog steeds vol staan met ongezonde producten die worden aangeprezen door kinderidolen, toont aan dat de huidige afspraken over kindermarketing die fabrikanten met elkaar gemaakt hebben, niet afdoende zijn. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'A-merkfabrikanten blijven kinderen verleiden met ongezonde producten en weigeren halsstarrig hun slinkse marketingtrucs aan te passen. Daarom pleiten wij voor strenge regelgeving, zodat kinderreclame van álle ongezonde producten verdwijnt.'

Slappe reclamecode

De regels voor kinderreclame zijn opgenomen in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen en opgesteld door de industrie zelf. De Consumentenbond vindt die regels veel te slap. Combée: 'Op verpakkingen mogen fabrikanten bijvoorbeeld altijd kinderreclame maken. En daar maken ze gretig gebruik van, zoals bij Cars Chocobars, Donald’s Chocoflippers en vlokken van Huisdiergeheimen. Daarnaast zitten er nog veel meer hiaten in de zelfregulering. Bijvoorbeeld te slappe voedingskundige criteria, waardoor fabrikanten gewoon reclame mogen maken voor producten met veel suiker of vet.’

Op de Wall of Shame van de Consumentenbond staan tientallen voorbeelden van kindermarketing op verpakkingen.

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