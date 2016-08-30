Geteste traphekjes ronduit gevaarlijk

Het gaat om de hekjes:

Jeweret Emma (te koop bij Praxis)

Jeweret Laura (te koop bij Praxis)

Noma Extending Metal

Kidsriver Flexy

De geteste traphekjes voldoen volgens de verpakking aan de Europese veiligheidsnorm EN1930:2011, maar in de praktijk blijken ze toch onveilig. Zowel de Jeweret Emma als de Jeweret Laura zijn te openen zonder het verplichte tweede (voet)slot te gebruiken. Een peuter zou daardoor het hekje kunnen optillen en openen. Daarnaast staat het feedbackschermpje van de Laura, dat alleen groen zou moeten zijn als het hekje veilig op slot zit, ook op groen als het niet op slot is.

De Noma Extending Metal moet volgens de bijgeleverde handleiding zó hoog geïnstalleerd worden dat het lichaam van een kind er met gemak onderdoor past, waarna het blijft steken bij het hoofd. Ook bij de Kidsriver Flexy bestaat het gevaar van eronderdoor kruipen. Bovendien is het textiel van het hekje, dat werkt als een soort rolgordijn op zijn kant, veel te flexibel. Het geeft een klein kind de kans om, steunend op de handvatten, zich over het hekje heen te trekken.

In februari 2015 kwamen ook al 3 hekjes als regelrechte afraders uit de test, waaronder de Jeweret Emma. Deze werd vervolgens uit de handel gehaald, maar ligt sinds het voorjaar 2016 weer, onveranderd, in de winkels.

Normtest

De Consumentenbond vindt het onbegrijpelijk dat producten die worden aangeschaft voor de veiligheid van baby’s en peuters zulke ernstige gebreken vertonen en toch gecertificeerd zijn. De Consumentenbond pleit voor een flink aangescherpte norm en een nadrukkelijk toezicht op de naleving daarvan. De Consumentenbond zal de kritiek op de normtest onder de aandacht brengen bij de het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

De overige resultaten van de vergelijkende traphekjestest worden in de tweede helft van september 2016 gepubliceerd op de website van de Consumentenbond.



Meer informatie in het dossier traphekjes