Ook Afrader JéWé Emma weer te koop

Nieuws|In oktober 2015 leek het hekje uit de winkels te zijn verdwenen, maar begin juni 2016 zagen we Afrader JéWé Emma weer voor €45 in de schappen staan bij onder andere Praxis. Kort geleden signaleerden we ook al een comeback van een andere Afrader, de Prénatal Lexus.

De Jéwé Emma kwam in 2015 als Afrader uit onze test wegens een veiligheidsprobleem met het voetslot. In onze test bleek het mogelijk om, terwijl het hekje op slot was, met wat heen en weer wiebelen het hekje los te trekken. De Kidsriver Monza, van dezelfde fabrikant, had hetzelfde probleem.

Lees hoe wij traphekjes testen.

Probleem met slot

Volgens de fabrikant had het probleem met het slot te maken had met de manier waarop het hekje geïnstalleerd was. Hij verbeterde wel de handleiding, maar niet het hekje zelf. Omdat het veiligheidsprobleem van het slot daarmee nog steeds niet was opgelost, hebben wij ons predicaat Afrader niet ingetrokken.

Prijzencheck

Het probleem leek zichzelf te hebben opgelost toen we bij een prijzen- en verkrijgbaarheidscheck in het najaar van 2015 beide hekjes niet meer aantroffen in de winkel. Zie ook ons nieuwsbericht hierover. Maar bij een nieuwe prijzencheck in mei 2016 blijkt JéWé Emma zonder enige wijzigingen in het slot weer voor €45 in de schappen te staan, bij onder andere Praxis. De Kidsriver Monza is voor zover we konden checken nog steeds niet te koop.

Daarmee is de JéWé Emma, naast de Prénatal Lexus autoclose de tweede Afrader die na een tijd afwezigheid toch weer te koop is, zonder dat de veiligheidsproblemen die we in onze test signaleerden zijn opgelost. Lees ook ons nieuwsbericht over de Prénatal Lexus.

Teleurstellend

Het is teleurstellend dat fabrikanten onze bevindingen niet gebruiken om hun hekjes te verbeteren, maar in plaats daarvan Afraders weer stilletjes in de winkel leggen. Wij raden aan om liever een van de diverse traphekjes te kopen die in onze test wél slaagden voor de veiligheidstests.

Zoals de Beste koop van €33, of een van de andere traphekjes met een dikke voldoende van onder de €45.

