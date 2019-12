Afrader Prénatal weer te koop

De Prénatal Lexus autoclose kreeg in 2015 in onze test het predicaat Afrader omdat het niet slaagde voor meerdere veiligheidstests. Met gecertificeerde apparatuur constateerden we onder andere dat de ruimte tussen de buitenste spijlen en het frame zo groot is dat er een peuterrompje doorheen past. Ook is de knik boven- en onderin de buitenste spijlen naar onze mening gevaarlijk. Als je de stelschroeven maximaal instelt, komt er door de knik zóveel ruimte tussen de boven- en onderkant van de spijl en de de trappost, dat een baby of peuter daar makkelijk een lichaamsdeel of zelfs een hoofdje doorheen kan steken, en beklemd kan raken als hij vervolgens omlaag of omhoog beweegt. Dit zijn echt mankementen in het ontwerp die eenvoudig verholpen kunnen worden.

Prijzencheck

Tot onze opluchting kwamen we bij een prijzencheck in het najaar van 2015 de onveilige Prénatal Lexus Autoclose niet meer tegen bij de Prénatalwinkels. Maar bij een nieuwe check in het voorjaar van 2016 blijkt het hekje toch weer te koop bij de Prénatalwinkels voor €50, onder de naam 'autoclose silver'. Helaas heeft Prénatal het ontwerp niet aangepast, waardoor de gevaren die wij constateerden nog steeds niet verholpen zijn.

Houten traphekje

Ook de Prénatal Minerva, een wit houten traphekje dat we in het najaar van 2015 niet tegenkwamen, blijkt nu weer voor €35 te koop onder de naam 'traphek wit'. Dit traphekje was geen Afrader, maar had wel enkele veiligheidsproblemen. Ook dit hekje is niet aangepast.

Lees de veiligheidstips voor traphekjes.

Wel kopen

Van de 20 traphekjes die de Consumentenbond in januari 2015 testte, zijn er nog meer dan genoeg te koop die dikke voldoendes krijgen en ruimschoots slagen voor de veiligheidstests, waaronder de Beste Koop en de Beste uit de Test. Daarvan zijn er diverse goedkoper dan de Prénatal-hekjes.

Toch een hekje gekocht met veiligheidsproblemen? Kijk wat je in zo'n geval kunt doen.

Lees ook:

Ook getest:

Bekijk ook onze Baby & Kind Facebook-pagina.