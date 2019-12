Afraders niet meer te koop

Update 3 juni

Helaas blijkt bij een nieuwe prijzen- en verkrijgbaarheidscheck in mei 2016 dat de Prénatal Lexus autoclose en de Jéwé Emma wel weer te koop zijn.

Lees het nieuwsbericht over het traphekje van Prénatal en het bericht over de JéWé Emma.

Test 2015

In februari 2015 onderwierp de Consumentenbond 20 traphekjes aan strenge veiligheidstests. Van die 20 hekjes schoten er 3 op een of meerdere cruciale veiligheidsaspecten ernstig te kort.

Veiligheidsproblemen

Twee hekjes bleken een slot te hebben dat niet aan de eisen van de internationale veiligheidsnorm voldeed: ze waren los te tillen zonder het vereiste tweede slot te gebruiken. Van een van deze 2 hekjes, de Jéwé Emma, paste de fabrikant naar aanleiding van onze testresultaten de handleiding van het hekje aan. Helaas bleek het slot daarmee nog steeds op een onveilige manier geopend te kunnen worden en zagen we dus ook geen aanleiding om op onze testresultaten terug te komen.

De derde afrader kreeg dit predicaat wegens verschillende veiligheidsproblemen: hij bleek niet bestand tegen een flinke botsing tegen de zijkant, de buitenste spijlen bleken zo ver van elkaar af te zitten dat er een kinderrompje doorheen paste, en het hekje viel niet volgens de veiligheidseisen vanzelf in het slot.

Verkrijgbaarheidscheck

Bij een verkrijgbaarheidscheck in september 2015 vonden we alledrie de hekjes niet meer in de winkels. Dat is goed nieuws voor consumenten die nog een traphekje moeten kopen, maar op zijn zachtst gezegd mosterd na de maaltijd voor consumenten die een van de afraders hebben gekocht zonder zich bewust te zijn van de veiligheidsproblemen.

Heb je een traphekje gekocht waarvan je vermoedt dat deze een van de bovengenoemde veiligheidsproblemen heeft? Kijk wat je in zo'n geval kunt doen.

