Losse vliegtickets overdragen moet standaard mogelijk worden

Wanneer consumenten hun vliegreis annuleren, bijvoorbeeld uit angst voor het Zika-virus of voor terroristische aanslagen, betekent dat vaak een flinke financiële tegenvaller. Veel situaties vallen niet onder de dekking van de annuleringsverzekering en luchtvaartmaatschappijen rekenen vaak 100% annuleringskosten. Consumenten zijn daardoor het volledige bedrag van hun ticket kwijt.

Consumenten met een pakketreis (bijvoorbeeld: vlucht en hotel), mogen van de wet - onder voorwaarden - een ander in hun plaats laten gaan. Bij losse vliegtickets staan luchtvaartmaatschappijen dat niet altijd toe, terwijl zij de vrijgekomen stoel wél nog een keer kunnen verkopen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We vinden dat niet uit te leggen. Deze rechtsongelijkheid tussen een pakketreis en een losse vlucht moet verdwijnen.'

Burgerinitiatief

Combée: 'Om woekerhandel in vliegtickets te voorkomen, vinden wij dat consumenten de tickets voor maximaal de oorspronkelijke prijs mogen doorverkopen. De luchtvaartmaatschappij mag de nieuwe passagier wel redelijke kosten in rekening brengen om het ticket op zijn naam te zetten.'

Met het burgerinitiatief willen de Consumentenbond en TradeYourTrip het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. Consumenten die deze actie willen steunen, kunnen de petitie tekenen op de actiepagina consumentenbond.nl/ticketpech.

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