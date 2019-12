98% Android-telefoons draait nog op oude versie

De Consumentenbond bekeek voor 247 smartphonemodellen welke Android-versie beschikbaar was. De nieuwste versie, Android 8, werd geïntroduceerd op 21 augustus 2017.

Sommige nieuwe modellen - van pas een paar maanden oud - krijgen al geen update meer naar Android 8. Zo heeft Alcatel laten weten dat de nieuwe Alcatel U5 HD geen update krijgt naar Android 8. Ook op de Samsung Galaxy Note 8, die na de releasedatum van Android 8 op de markt is gebracht, staat Android 7.1.1.

Google smartphones het meest up-to-date

De test van de Consumentenbond laat zien dat alleen beide Pixel-modellen van Google en de 2 laatste Nexus-modellen van Google op Android 8 draaien. Alle modellen van General Mobile beschikken over Android 7 of 7.1, de voorlaatste versie van het besturingssysteem. Bij Lenovo is dit waar voor 67% van de modellen, bij Sony voor 61% en bij Samsung voor 45%. De rest van hun modellen hebben een Android-versie ouder dan Android 7. De modellen van Acer, Huawei en Wiko lopen het meest achter: ongeveer de helft heeft een Android-versie die zelfs nog ouder is dan Android 6.

Updates: veiligheid en functies

Fabrikanten leveren zowel veiligheids- als versie-updates voor hun smartphones. Met een veiligheidsupdate worden lekken in de software gedicht. Bij een versie-update als Android 8, krijgen telefoons voornamelijk nieuwe functies. Het grote voordeel aan Android 8 is dat er in theorie snellere veiligheidsupdates voor smartphones door fabrikanten mogelijk zijn.

Rechtszaak tegen Samsung

De Consumentenbond wil dat fabrikanten hun smartphones minimaal 2 jaar na aankoop voorzien van veiligheid- en versie-updates en voert een bodemprocedure tegen Samsung hierover. Op 26 maart 2018 vindt de zitting van deze rechtszaak plaats.

