Koop geen Samsung Galaxy S7, S7 Edge of J3 2016

*Update 18 december 2017:

Naar aanleiding van het advies van de Consumentenbond om geen Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge en J3 2016 te kopen, heeft Samsung de tekst op zijn website aangepast. Eerst vermeldden zij dat er voor deze toestellen software updates zijn tot maart 2018. Nu staat er tenminste tot 2018. Dit lijkt misschien beter, maar in de praktijk hebben consumenten met de belofte ‘tenminste tot’ nog steeds geen enkele garantie dat Samsung na maart 2018 de toestellen daadwerkelijk van updates voorziet. Het advies van de Consumentenbond om deze toestellen niet te kopen, blijft daarmee overeind.

Samsung voorziet de 3 modellen, die nu nog in de winkel liggen, vanaf maart 2018 niet meer van updates, waardoor de software snel veroudert en de toestellen minder veilig worden. ‘Absurd’, reageert Bart Combée, directeur Consumentenbond. ‘Samsung beëindigt de ondersteuning van 3 telefoons binnen 2 jaar na de releasedatum en kijkt er niet meer naar om, terwijl de toestellen veelal langer op de markt blijven. Samsung heeft wat ons betreft een verplichting waar zij niet zomaar voor weg kan lopen.’

Consumenten misleid

Maar ook winkeliers en telecomaanbieders gaan niet helemaal vrijuit, vindt Combée: ‘Veel winkels verkopen deze smartphones en providers bieden de smartphones aan bij hun abonnementen. Consumenten zitten dan 1 of 2 jaar vast aan een toestel dat Samsung in sommige gevallen al na 3 maanden niet meer ondersteunt. KPN claimde op zijn site bovendien expliciet dat de Samsung S7 "regelmatig updates" krijgt en "optimaal" is "beveiligd". Dat is misleidend en consumenten zijn hier de dupe van.’ De Consumentenbond heeft KPN hier op aangesproken, waarna het bedrijf de claim van zijn website heeft verwijderd.

Goed voorbeeld

Gelukkig zijn er ook enkele smartphones die wel langer updates ontvangen. Google garandeert bijvoorbeeld tot 3 jaar na de releasedatum veiligheidsupdates op zijn Pixel smartphones. Veel andere fabrikanten geven niet of nauwelijks informatie over hun ondersteuning en laten consumenten in het ongewisse.

Bodemprocedure

Het updatebeleid van fabrikanten van Android-smartphones is de Consumentenbond al jaren een doorn in het oog. Daarom is de Consumentenbond een bodemprocedure tegen Samsung gestart, de marktleider van Android-smartphones. Deze dient in maart 2018. Inmiddels geeft Samsung wel informatie over updates, maar die informatie is verstopt en Samsung geeft geen update garantie. Bovendien vindt de Consumentenbond de periode dat zij updates geven te kort.

Meer lezen:

Heeft jouw telefoon al Android 8? Laat het ons weten in dit community topic.