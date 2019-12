Uitstel afschaffen Vinkje onbespreekbaar

Nieuws|Het Ministerie van VWS stelt voor het Vinkje als voedselkeuzelogo nog tot oktober 2018 te handhaven op verpakkingen, terwijl eerder is besloten dat het in oktober 2017 definitief uit de schappen moet. Dit uitstel is onbespreekbaar, zo heeft de Consumentenbond minister Schippers van VWS laten weten.

De Consumentenbond riep de minister na haar besluit (pdf) over het afschaffen van het Vinkje in 2016 al op om geen onnodige vertraging toe te laten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Nu wordt ons in 2017 opeens gevraagd om ons bezwaar tegen het verlengen van de overgangsperiode van 12 naar 24 maanden te onderbouwen (pdf). Dat is echt onzinnig. Het ministerie lijkt te zwichten voor de lobby van het bedrijfsleven. Er is vastgesteld dat een overgangstermijn van 12 maanden voor het uitfaseren van het Vinkje voor bedrijven redelijk is. Niemand heeft beroep tegen dat besluit aangetekend, dus de discussie is over en uit.’

Volgens de Consumentenbond is de goedkeuring van het Vinkje als voedsellogo, door het eerder gegrond verklaren van onze bezwaren, op 1 mei 2016 komen te vervallen, omdat het ook volgens het besluit van de Minister in strijd is met de wet.

Overgangstermijn

In 2016 toonde de Consumentenbond aan (pdf) dat het Vinkje onbegrijpelijk is voor consumenten en de bezwaaradviescommissie van VWS bevestigde dit. De overgangsperiode voor het afschaffen van het Vinkje werd bepaald op 12 maanden.

Maar eind 2016 drongen meerdere partijen uit het bedrijfsleven, waaronder FNLI en CBL, de brancheorganisaties van levensmiddelenfabrikanten en supermarkten, aan op het oprekken van de overgangstermijn naar een veel langere periode, variërend van 18 tot maar liefst 36 maanden.

Misleiding

Het Vinkje staat op (zeer veel) producten die niet in de Schijf van Vijf staan (zoals suikerhoudende dranken), waardoor fabrikanten consumenten misleiden. De Consumentenbond wil dat dit zo snel mogelijk stopt. Als er in oktober 2017 nog steeds producten met het Vinkje in de schappen staan, kunnen fabrikanten hier eenvoudig een sticker overheen plakken. Daarmee wordt, behalve misleiding van consumenten, oneerlijke concurrentie voorkomen tussen bedrijven die het Vinkje wèl op tijd van de verpakking hebben gehaald en bedrijven die zich daar niet voor hebben ingespannen.

