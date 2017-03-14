Windows 10-update schakelt stiekem gerichte reclame in

De belangrijkste privacyinstellingen zijn wel direct zichtbaar na installatie van de update, en alle instellingen waarmee Microsoft gegevens van de pc op afstand uit kan lezen, zijn makkelijk ‘uit’ te zetten. Maar in het menu zit een verborgen schuifbalk, die pas tevoorschijn komt als de muis rechts over het scherm zweeft.

Na bladeren naar beneden, verschijnt er een optie in beeld: ‘Laat apps reclame-id gebruiken om advertenties voor u interessanter te maken op basis van uw app-gebruik’. Deze optie staat standaard aan en Microsoft kan vervolgens bijhouden welke software consumenten op de pc gebruiken om gerichte advertenties in de apps op de pc te tonen.

Oproep

De Consumentenbond roept Microsoft op verborgen opties zichtbaar te maken, zodat consumenten niet onbewust instemmen met reclame-tracking op hun pc. Microsoft noemt desgevraagd de conclusies ‘voorbarig’ en stelt: ‘De Insiders-versie van Windows 10 is een preview-versie en heeft tot doel feedback te verzamelen op verschillende ontwerpen voor de volgende update. Zo bouwt Microsoft aanhoudend samen met de eindgebruiker aan een toekomstbestendig besturingssysteem.’

Ook wijst het softwarebedrijf erop dat het privacyscherm al meerdere ontwerpen heeft gekend en in ontwikkeling blijft. De Consumentenbond blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

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