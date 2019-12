Windows 10-update schakelt stiekem reclame-tracking in

Nieuws|Windows 10 krijgt in maart of april een grote update: de Creators Update. Als we afgaan op de proefversie ziet het er niet goed uit voor de privacy van miljoenen consumenten. Een verborgen optie in het nieuwe privacymenu schakelt namelijk reclame-tracking in. Microsoft houdt daarna bij welke software je gebruikt, om je gerichte advertenties te tonen.

Kritiek

Het nieuwe privacymenu dat de update installeert, zou juist een reactie zijn op de kritiek van onder meer de Consumentenbond dat Windows 10 niet zo goed is voor je je privacy als je instemt met de standaard-instellingen (de ‘Express Installatie’).

Toegegeven: het is een verbetering dat je na het installeren van de update de belangrijkste privacy-instellingen meteen ziet in het nieuwe privacymenu (zie de afbeelding boven het artikel). En dat je alle opties om gegevens van je pc op te vragen makkelijk ‘uit’ kunt zetten (standaard staat alles aan).

Verborgen optie

Maar druk onderin het privacymenu niet direct op de Accepteren-knop! Er is in de vroege versies van de update namelijk een cruciale verborgen optie.

Zweef met de muis rechts op het scherm en er verschijnt 'spontaan' een schuifbalk.

Blader nu een stukje naar beneden - en dan pas schuift deze optie in beeld:

Een privacymenu dat een verborgen optie bevat die al is ingeschakeld: dat is geen echte 'optie'.

Gepersonaliseerde advertenties

Met de optie ingeschakeld (standaard het geval dus) zegt Microsoft dat je ‘gepersonaliseerde advertenties’ kunt krijgen in de apps op je pc. Jouw gebruik van een bepaald soort apps (programma’s) leidt dus tot een profiel dat wordt gebruikt om je advertenties op maat te leveren, binnen de apps op je pc.

De algemene privacyverklaring van Microsoft is in leesbaar Nederlands maar toch zo vaag en breed dat niet uit te sluiten is dat jouw softwaregebruik ook leidt tot nog verder op jou afgestemde internetbanners.

Let wel: de tekortkoming zit in een voorlopige versie van de Windows 10 update, die alleen leden van het Windows Insider programma kunnen downloaden. Microsoft heeft nog enkele weken de mogelijkheid de verborgen optie voor reclame-tracking wél goed zichtbaar te maken in het privacymenu van de uiteindelijke versie van de update die miljoenen consumenten zullen binnenhalen.

Geen trucjes!

Bij deze roept de Consumentenbond Microsoft op geen trucjes uit te halen om mensen in te laten stemmen met reclame-tracking op hun pc. Mensen laten ‘kiezen’ voor een optie die je standaard niet ziet is juridisch gezien geen instemming en net zo waardevol als een vervalste handtekening onder een contract.

Microsoft zou zich er nieuwe problemen mee op de hals kunnen halen: het bedrijf ligt al onder het vergrootglas bij privacywaakhonden sinds het uitbrengen van Windows 10.

Reactie Microsoft

Microsoft noemt desgevraagd de conclusies ‘voorbarig’ en stelt: 'De Insiders-versie van Windows 10 is een preview-versie en heeft tot doel feedback te verzamelen op verschillende ontwerpen voor de volgende update. Zo bouwt Microsoft aanhoudend samen met de eindgebruiker aan een toekomstbestendig besturingssysteem.' Ook wijst het softwarebedrijf erop dat het privacy-scherm al meerdere ontwerpen heeft gekend en in ontwikkeling blijft.

De reactie van Microsoft geeft hoop op een eerlijker privacymenu bij het uitrollen van de update naar Windows 10-gebruikers, vanaf 11 april. De Consumentenbond blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

Update 15 maart: belofte

Microsoft belooft een dag na onze berichtgeving dat het privacymenu 'visuele aanwijzingen' zal geven bij die gebruikers waar sommige privacy-opties alleen via een (standaard niet zichtbare) schuifbalk te bereiken zijn. 'Voor de meeste gebruikers zullen alle privacy-instellingen op één pagina te zien zijn, zonder dat ze hoeven te scrollen.'

Update 14 april: beter niet zelf updaten

Inmiddels is het mogelijk de update binnen te halen, via het Update-menu van WIndows 10. Opmerkelijk: als je zelf de Creators Update binnenhaalt, kan deze bij zijn installatie nog steeds een of meer verborgen opties in het privacymenu bevatten! Desgevraagd geeft Microsoft aan dat een update die je zelf binnenhaalt er anders uit kan zien dan een die vanzelf binnenkomt. Die welke vanzelf binnenkomt omdat jouw machine 'aan de beurt komt' bevat een ander privacymenu met wel alle opties in beeld, belooft Microsoft. Opmerkelijk dat één update blijkbaar dus twee gedaanten kan hebben. Ergens in april of begin mei komt de Creators Update vanzelf binnen bij Windows 10 gebruikers. Daar gewoon geduldig op wachten is een goed idee.

