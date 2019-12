Zwarte lijst voor gevaarlijke traphekjes

Nieuws|Traphekjes die in tests van de Consumentenbond falen, maar niet officieel zijn teruggeroepen, komen voortaan op de zwarte lijst van de Consumentenbond. Consumenten kunnen daarmee nagaan of zij een gevaarlijk hekje in huis hebben.

Op de zwarte lijst staan nu 7 traphekjes die volgens de verpakking voldeden aan de Europese eisen, maar bij tests van de Consumentenbond ronduit onveilig bleken te zijn. Ze waren makkelijk te openen door kleine kinderen of konden losschieten door een slecht werkende sluiting. Bij een aantal hekjes kon een kinderheupje makkelijk tussen de spijlen of onder het hekje door.

Niet teruggeroepen

Na het publiceren van de testresultaten zijn de hekjes stilletjes uit de schappen gehaald. Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Het is mooi dat die traphekjes uit de winkels zijn verdwenen, maar er is geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven door de fabrikanten. En omdat ze niet meer te koop waren, is er geen officiële terugroepactie geweest. Gevolg is dat consumenten die een dergelijk hekje al een tijd in huis hebben, niet op de hoogte zijn van de risico’s. Bovendien worden veel traphekjes -vaak zonder verpakking- doorgegeven of doorverkocht. Een gevaarlijke zaak.’

Onveilige hekjes herkennen

Enkele traphekjes hebben kleinere veiligheidsproblemen waardoor ze niet op de zwarte lijst staan, maar wel een onvoldoende krijgen. Om consumenten te helpen onveilige hekjes in de winkel te herkennen, heeft de Consumentenbond op zijn site tips voor het kopen van een veilig nieuw hekje.

Consumenten die een gebruikt traphekje kopen of krijgen kunnen de veiligheid nagaan aan de hand van een checklist. In september 2017 publiceerde de Consumentenbond de resultaten van 10 hekjes die wél goed uit de test kwamen.

