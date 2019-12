Traphekjes die in eerdere jaren als levensgevaarlijk uit onze test kwamen, zijn stilletjes uit de winkel gehaald. Maar je kunt nog steeds thuis zo'n hekje in gebruik hebben, of een tweedehands exemplaar kopen of krijgen.

Wij testen sinds 2015 traphekjes en jaren achter elkaar vonden we exemplaren met veel veiligheidsproblemen. In 2018 waren alle geteste trapjes veilig, maar in 2019 troffen we weer gevaarlijke exemplaren aan.

De modellen die wij voor 2018 testten en die gevaarlijk waren, haalden de fabrikanten stilletjes uit de verkoop, maar geen enkele is officieel teruggeroepen. Ze zijn dus niet meer te koop, maar je kunt er nog wel één in gebruik hebben. De gevaarlijke hekjes kunnen ook nog tweedehands aangeboden worden. Daarom zetten wij alle oudere gevaarlijke traphekjes op een zwarte lijst.

Let op: 1 traphekje staat er onder 4 verschillende namen in!

Levensgevaarlijke traphekjes

Karwei/Gamma Mila

Traphekje Mila was tot onze waarschuwing in juli 2017 te koop bij Karwei en Gamma. Dit is een oude bekende in onze test. Eerder kwamen we het hekje tegen onder de namen Laura en Emma bij onder andere Praxis. Ook is het hekje in onze test bekend onder de naam Monza van het babymerk Kidsriver, te koop bij babyspeciaalzaken als Babypark en Prénatal.

Net als bij haar tweelingzusjes is bij Mila het voetslot onder het hekje het grootste probleem: zonder het slot te ontgrendelen is het hekje in één handbeweging vrijwel moeiteloos los te tillen. En dat is niet het enige.

Het hekje schiet los bij de botstest van 10 kg. Dit is ook te zien in de video over hoe wij traphekjes testen.

Een kinderheupje kan zonder veel kracht tussen de spijlen door.

Het hekje raakt los bij de duurtest.

Bij het slot zit een indicator dat een groen schermpje laat zien, terwijl het hekje niet goed op slot zit. Dat geeft een vals gevoel van zekerheid.

De Consumentenbond vindt het ongelooflijk dat een traphekje dat bewezen gevaarlijk is, gewoon weer in de winkel kon liggen onder een ander merk en een andere naam. Blijkbaar letten sommige importeurs totaal niet op wat ze in het buitenland van de plank trekken en hier in de winkel leggen.

Vooral importeurs Intergamma en JéWé/Jeweret is aan te rekenen dat ze met respectievelijk Mila, Laura en de 2016-versie van de Emma traphekjes op de markt brachten terwijl uit onze test al was gebleken dat ze levensgevaarlijk zijn. In 2016 waren de testresultaten van de Emma al een jaar bij JéWé bekend. Toch heeft JéWé toen niet alleen traphekje Emma opnieuw in de schappen gelegd, maar ook nog hetzelfde hekje onder de naam Laura. Pas nadat Emma en Laura in onze test in 2016 op dezelfde punten faalden, haalde JéWé op aandringen van de Consumentenbond de hekjes definitief uit de winkel.

Omdat nadien dit hekje toch weer op de markt werd gebracht, ditmaal door Intergamma, is niet uit te sluiten dat dit traphekje onder wéér een andere naam opnieuw in de bouwmarkten opduikt. We raden iedereen met klem af om een traphekje met een voetslot te kopen en te gebruiken.

Kidsriver Flexy

De Kidsriver Flexy is een oprolbaar traphekje dat in onze test tekortschoot op diverse punten:

Raakte onherstelbaar beschadigd bij de duurtest, waardoor de botstest niet uitgevoerd kon worden (zie afbeelding). Heeft tussen het frame en de wand of trappost 2 bevestigingspunten die zo breed zijn dat een kind erop kan staan en zich over het hekje heen kan trekken.

Er staat zo weinig spanning op het textiel van het hekje, ook als het op slot zit, dat een kind er met enig proberen overheen of onderdoor kan.

JéWé Laura (Praxis)

Traphekje Laura, te koop bij onder andere Praxis tot het op aandringen van de Consumentenbond van de markt werd gehaald, is identiek aan de 2015-Afrader JéWé (Jeweret) Emma en vertoonde in onze test dezelfde problemen:

Het tweede (voet)slot werkt niet goed en als het hekje in de klempositie is bevestigd kan het hekje moeiteloos worden losgetild. Ook als het op slot zou moeten zitten.

De indicator bij het slot die moet aangeven of het hekje goed op slot zit, is volledig onbetrouwbaar.

Het hekje ging onherstelbaar kapot bij de duurtest, waardoor we de botstest niet meer konden uitvoeren.

Noma Extending Metal

Bevestig je de Noma Extending Metal volgens de meegeleverde bevestingsmal, dan hangt hij veel te hoog. Een kind kan er met gemak onderdoor schuiven. In het ergste geval glijdt het kind door en blijft hangen bij het hoofd. Ook toen we zonder de mal het hekje op de laagst mogelijke positie hingen, kon de testdummy er nog steeds te gemakkelijk onderdoor.

We deden deze test in de zomer van 2016. Eind 2016 heeft Noma een nieuwe versie van dit hekje uitgebracht onder de naam Noma Wall Fix Metal. Deze nieuwe versie hebben we begin 2017 getest en die bleek geen veiligheidsproblemen te hebben. Dit veilige traphekje wordt ook verkocht onder de namen Noma Metal Basic Wit en Noma Uitschuifbaar Traphek.

JéWé Emma (Praxis)

De JéWé Emma, in 2015 en 2016 te koop bij onder andere Praxis, testten we in 2015 ook onder de naam Kidsriver Monza. De hekjes kwamen allebei als dikke Afrader uit de test omdat:

het voetslot niet naar behoren functioneert (zie ook de opmerkingen bij de JéWé Laura en Karwei/Gamma Mila);

bij de lichte botstest het hekje losschiet.

Kort na de publicatie van onze testresultaten was de Emma niet meer te koop. Maar toen we in het voorjaar van 2016 de winkels in gingen voor onze nieuwe test, bleek de Emma gewoon weer te koop bij diverse bouwmarkten.

En dat niet alleen, gebroederlijk ernaast lag precies hetzelfde hekje onder de naam Laura. We testten beide hekjes in 2016, en er bleek niets te zijn verbeterd: beide faalden helaas opnieuw. Pas na aandringen van de Consumentenbond haalde JéWé dit traphekje in 2016 definitief van de markt. Helaas was dit hekje in 2017 wel weer door Intergamma in de schappen gelegd bij Karwei en Gamma, nu onder de naam Mila.

Prénatal Lexus autoclose (2014)

In 2015 kwam de Prénatal Lexus autoclose als Afrader uit de bus omdat:

er te veel ruimte tussen de spijlen zat;

bij de lichte botstest van 10 kg de meegeleverde schroeven braken;

er delen waren waar je met je kleding achter kunt blijven haken;

de autoclosefunctie niet naar behoren werkte.

In het najaar van 2015 kwamen we dit hekje niet meer tegen in de winkel, maar in het voorjaar van 2016 bleek hij wél weer te koop onder een net iets andere naam.

Omdat het hekje Autoclose volgens Prénatal hetzelfde hekje als uit de 2015-test was, hebben we het in 2016 opnieuw getest op de punten waar het de vorige keer fout ging. De testresultaten van deze Prénatal autoclose silver verschilden op enkele belangrijke punten.

Bij deze test gingen de schroeven niet kapot bij de lichte botstest en was de ruimte tussen de spijlen niet te groot, maar het hekje gaat nog steeds niet vanzelf dicht als het op een kier staat (een vereiste voor 'autoclose'-traphekjes). Zichtbare verschillen tussen de hekjes uit 2015 en 2016 zitten 'm onder andere in het scharnier (zie foto) en in de ruimte tussen de spijlen.

In december 2016 haalde Prénatal alle traphekjes van het eigen merk uit zijn (web)winkels na een veiligheidswaarschuwing voor de houten traphekjes van Prénatal. In het voorjaar van 2017 was er toch weer een nieuw traphekje van Prénatal te koop, dat we testten. Maar voordat de testresultaten bekend waren, bleek het hekje niet meer te koop. Inmiddels verkoopt Prénatal geen traphekjes meer van het eigen merk.

Kidsriver Monza

Dit traphekje verscheen in 2015 ook onder de naam Emma in onze test, in 2016 onder de naam Laura en in 2017 onder de naam Mila. Het heeft dezelfde problemen.

Wel teruggeroepen

In november en december 2016 liet de NVWA 4 traphekjes wél terugroepen:

Wat moet je doen?

Wat moet je doen als je een traphekje in huis hebt dat als gevaarlijk uit onze test komt, maar niet is teruggeroepen? Bij zo'n traphekje is er sprake van een ondeugdelijk product. Met een ondeugdelijk product moet je je melden in de winkel waar je het product hebt gekocht. Je hebt recht op reparatie, vervanging of, als beide niet mogelijk zijn, je geld terug.

Buiten de garantietermijn geldt een omgekeerde bewijslast: jijzelf moet bewijzen dat het product buiten jouw schuld om kapot is gegaan. Dat is bij deze traphekjes gelukkig geen probleem: wij hebben al aangetoond dat het hekje niet deugt.

Als je je met een van de bovenstaande traphekjes in de winkel meldt en de verkoper weigert iets voor je te doen, horen we het graag. Meld het op onze Community.

