Jippie's traphekje teruggeroepen

Het gaat om het A-Plast Aluminium traphek 82096 en 82097. Er zit te veel ruimte tussen de spijlen van dit traphek, waardoor het gevaar bestaat 'dat een kind er doorheen klimt, met de kans op ophanging aangezien het hoofd niet door de

opening kan.'

Eigenaars van een hekje wordt aan geraden het terug te brengen naar de winkel. Ze mogen dan kiezen voor een ander traphekje dat volgens de fabrikant wel aan de veiligheidsnormen voldoet, of het aankoopbedrag terug.

Bekijk de veiligheidswaarschuwing.

Enkele dagen geleden riep Prénatal ook al een onveilig traphekje van zijn eigen merk terug.

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