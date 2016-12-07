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Jippie's traphekje teruggeroepen

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Jippie's roept zijn A-Plast aluminium traphekjes terug. De spijlen zitten zo ver van elkaar af, dat een kind er doorheen kan klimmen en aan het hoofd blijft hangen.
Noelle van der Weel-280px

Noëlle van der Weel   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:7 december 2016

traphekje waarschuwing

Het gaat om het A-Plast Aluminium traphek 82096 en 82097. Er zit te veel ruimte tussen de spijlen van dit traphek, waardoor het gevaar bestaat 'dat een kind er doorheen klimt, met de kans op ophanging aangezien het hoofd niet door de
opening kan.'

Eigenaars van een hekje wordt aan geraden het terug te brengen naar de winkel. Ze mogen dan kiezen voor een ander traphekje dat volgens de fabrikant wel aan de veiligheidsnormen voldoet, of het aankoopbedrag terug.

Bekijk de veiligheidswaarschuwing.  

Enkele dagen geleden riep Prénatal ook al een onveilig traphekje van zijn eigen merk terug.

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