Traphekje Prénatal onveilig

Nieuws|Prénatal roept zijn houten traphekjes terug. Als het hekje in de breedste stand is gemonteerd, kan een baby zijn hoofd er doorheen wrikken. De Consumentenbond signaleerde al eerder veiligheidsproblemen bij traphekjes van Prénatal, maar Prénatal heeft altijd volgehouden dat er niets mis was met zijn hekjes.

Het gaat om het Prénatal 'blank houten' traphekje en het Prénatal 'wit gelakte' traphekje. In de breedste stand gemonteerd 'bestaat de kans dat een klein kindje het lichaam tussen de middelste spijlen wurmt en met het hoofdje blijft steken'. Kopers kunnen het hekje terugbrengen naar de winkel.

Veiligheidsproblemen gevonden

Het Prénatal-traphekje dat nu teruggeroepen wordt, zat onder de naam Prénatal Minerva in onze traphekjestest van 2015. Toen constateerden we al dat de middelste spijlen te ver van elkaar af zaten als het in de breedste stand was gemonteerd. Ook bij het Prénatal Autoclose metalen traphekje dat we in 2015 testten, vonden we ernstige veiligheidsproblemen. Volgens Prénatal was er niets mis met de hekjes omdat de gebreken die wij vonden niet uit eigen onderzoek naar voren waren gekomen. Desondanks haalde Prénatal de hekjes na onze test wel uit de verkoop.

Toch weer te koop

Enkele maanden later bleek bij een check dat Prénatal deze 2 hekjes tóch weer in zijn assortiment had opgenomen. Lees ook het nieuwsbericht hierover. Prénatal bleef volhouden dat er geen enkel veiligheidsprobleem was met zijn hekjes, en weigerde de mankementen die we vonden bij zijn hekjes te erkennen.

Veiligheidswaarschuwing

Nu stelt Prénatal echter in de tekst van de veiligheidswaarschuwing: 'Uit onderzoek is gebleken dat het blank houten en wit gelakte houten Prénatal traphekje niet aan de eisen voldoet die wij als Prénatal en de Nederlandse Wetgeving aan traphekjes stellen.' Volgens Prénatal gaat het om hun eigen onderzoek en niet dat van de Consumentenbond.

In de webshop van Prénatal is op dit moment geen enkel traphekje van hun eigen merk meer te koop.