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Onveilige traphekjes stilletjes uit verkoop gehaald

Nieuws
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Twee weken na de bekendmaking van ons bericht over levensgevaarlijke traphekjes, blijken ze allemaal stilletjes van de markt te zijn verdwenen. Geen enkele fabrikant deed een terugroepactie. Veel consumenten zullen hierdoor geen idee hebben van de risico's die ze lopen.  
Noelle van der Weel-280px

Noëlle van der Weel   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:12 september 2016

terugroepactie-traphekje

Op 30 augustus meldden we dat we bij onze test traphekjes 4 hekjes zo slecht uit onze veiligheidstests kwamen, dat ze onmiddellijk gevaar kunnen opleveren.

De fabrikant van de Noma Extending Metal heeft via de Consumentenbond laten weten dat het hekje nu bij alle verkopers is teruggehaald, en consumenten het hekje terug kunnen brengen naar de winkel en hun geld kunnen terugkrijgen. Maar vooralsnog heeft Noma hiervoor geen rechtstreekse oproep gedaan bij consumenten. 

Niets laten horen

Ook Jeweret berichtte dat zijn gevaarlijke hekjes Emma en Laura uit de schappen zijn gehaald en consumenten hun geld terug kunnen krijgen. Maar helaas meldde Jeweret dit alleen aan de Consumentenbond en niet aan de kopers zelf. 

De fabrikant van de Kidsriver Flexy heeft vooralsnog zelfs helemaal niets van zich laten horen.  

Recht op geld terug

Kopers van de Kidsriver Flexy, Jeweret Emma en Laura en de Noma Extending Metal hebben het recht om dit gevaarlijke hekje terug te brengen naar de verkoper en moeten hun geld terugkrijgen. Maar zolang de fabrikant consumenten niet zelf oproept om terug te gaan naar de winkel, is er een grote kans dat iemand die zo'n hekje in huis heeft zich niet bewust is van de risico's. We zijn opgelucht dat de 4 traphekjes waarmee baby's en peuters risico lopen op ernstige ongelukken, niet meer te koop zijn. Tegelijkertijd vinden we het stuitend dat geen van de fabrikanten zelf actie onderneemt om deze gevaarlijke traphekjes terug te halen. 

Gevaarlijk traphekje in huis?

Wat kun je nu doen als je de Kidsriver Flexy, Jeweret Emma en Laura en de Noma Extending Metal in huis hebt?

  • Vervang het hekje zo snel mogelijk door een hekje dat wel voor alle belangrijke veiligheidstests slaagt (bijna alle uit de test van 2015, behalve de hekjes van Prénatal, de Lascal Kiddyguard Avant en de Lindam Axis Sure Shut);
  • Breng of stuur het terug naar de winkel waar je het hebt gekocht. Onze testresultaten van deze hekjes zijn voldoende om je te kunnen beroepen op het kopen van een ondeugdelijk product. Dat betekent dat je het aankoopbedrag terug moet krijgen. 
  • Je hoeft geen genoegen te nemen met een ander traphekje of een tegoedbon van de winkel. 
  • Doet de winkel moeilijk? Meld het ons via de reactiemogelijkheid onder dit artikel! 
  • Installeer en gebruik je nieuwe traphekje veilig

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