Onveilige traphekjes stilletjes uit verkoop gehaald

Op 30 augustus meldden we dat we bij onze test traphekjes 4 hekjes zo slecht uit onze veiligheidstests kwamen, dat ze onmiddellijk gevaar kunnen opleveren.

De fabrikant van de Noma Extending Metal heeft via de Consumentenbond laten weten dat het hekje nu bij alle verkopers is teruggehaald, en consumenten het hekje terug kunnen brengen naar de winkel en hun geld kunnen terugkrijgen. Maar vooralsnog heeft Noma hiervoor geen rechtstreekse oproep gedaan bij consumenten.

Niets laten horen

Ook Jeweret berichtte dat zijn gevaarlijke hekjes Emma en Laura uit de schappen zijn gehaald en consumenten hun geld terug kunnen krijgen. Maar helaas meldde Jeweret dit alleen aan de Consumentenbond en niet aan de kopers zelf.

De fabrikant van de Kidsriver Flexy heeft vooralsnog zelfs helemaal niets van zich laten horen.

Recht op geld terug

Kopers van de Kidsriver Flexy, Jeweret Emma en Laura en de Noma Extending Metal hebben het recht om dit gevaarlijke hekje terug te brengen naar de verkoper en moeten hun geld terugkrijgen. Maar zolang de fabrikant consumenten niet zelf oproept om terug te gaan naar de winkel, is er een grote kans dat iemand die zo'n hekje in huis heeft zich niet bewust is van de risico's. We zijn opgelucht dat de 4 traphekjes waarmee baby's en peuters risico lopen op ernstige ongelukken, niet meer te koop zijn. Tegelijkertijd vinden we het stuitend dat geen van de fabrikanten zelf actie onderneemt om deze gevaarlijke traphekjes terug te halen.

Gevaarlijk traphekje in huis?

Wat kun je nu doen als je de Kidsriver Flexy, Jeweret Emma en Laura en de Noma Extending Metal in huis hebt?