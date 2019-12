Gevaarlijke traphekjes nog niet teruggeroepen

Vorige week maakten we bekend dat de Noma Extending Metal, Jeweret Emma en Jeweret Laura en de Kidsriver Flexy in onze test zulke ernstige tekortkomingen vertonen dat ze levensgevaarlijk kunnen zijn voor baby’s en peuters tot 24 maanden. We hebben dit gemeld bij de NVWA. Toch is nog geen enkele van de 4 gevaarlijke hekjes via een officiële recall van de markt gehaald.

Noma wordt aangepast

De Noma Extending Metal die (zoals te zien is op de foto) veel te hoog boven de grond hangt, is inmiddels bij de meeste webwinkels niet meer te koop. Maar bij Traphekjes.nl vonden we hem nog wel. Fabrikant Noma laat weten dat ze de bevestigingsmal van de Extending Metal gaan aanpassen. Zodra deze aangepaste versie van de Noma Extending Metal in de winkel ligt, zullen we hem inkopen en opnieuw testen.

Emma en Laura terugbrengen

Jeweret, producent van maar liefst 2 onveilige hekjes, de JéWé Emma en de JéWé Laura, meldt bij de Consumentenbond dat beide hekjes uit de winkel zijn gehaald. We hebben ze inderdaad niet meer aangetroffen. Jeweret belooft dat kopers die deze hekjes terugbrengen naar de winkel hun geld terugkrijgen. We hopen dat deze gevaarlijke hekjes deze keer niet na verloop van tijd toch weer in de winkel liggen zonder dat de problemen zijn opgelost. Dit gebeurde namelijk wel met de vorig jaar onveilig beoordeelde JéWé Emma.

Kidsriver Flexy niet meer gevonden

Kidsriver, die de Flexy maakt, heeft nog niet gereageerd. Maar we konden de Flexy niet meer terugvinden in webwinkels van Babypark en Wehkamp.

Onveilig traphekje gekocht?

Als je de Noma Extending Metal of de Kidriver Flexy hebt gekocht, raden we je aan te melden bij de verkoper dat je een traphekje hebt gekocht dat onveilig blijkt te zijn. Naar aanleiding van onze testresultaten zou je je succesvol moeten kunnen beroepen op de wettelijke garantie bij een ondeugdelijk product en je geld terug moeten kunnen krijgen.