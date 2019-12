Nieuwe test traphekjes

Nieuws|Gevaarlijke traphekjes zijn de laatste tijd uitgebreid in het nieuws gekomen. Maar er zijn ook een heleboel traphekjes die wél veilig zijn. Van de 27 traphekjes die we testten, kun je er 11 in alle vertrouwen aanschaffen.

Vorige maand waren de gevaarlijke traphekjes in het nieuws. Welke je níet moet hebben, was dus wel duidelijk. Het kostte ons meer tijd om te beoordelen welke hekjes wél veilig genoeg zijn.

Veiligheidstests

Daarom voerden we allerlei veiligheidstests uit met de traphekjes in onze test. We testten:

of een baby er niet langs, tussen of onderdoor kan glippen,

of het hekje niet door een peuter geopend kan worden,

of een kindje er niet overheen kan klimmen,

of het hekje tegen een botsing kan, enzovoorts.

Veiligheidssissues

Van de 27 traphekjes die we testten, slagen er 11 ruim voldoende voor deze tests. Alleen de Beste uit de Test slaagt voor álle veiligheidstests. Het hekje is wel aan de prijzige kant. Een traphekje dat voor bíjna alle veiligheidstests slaagt, koop je al voor een paar tientjes. Er zijn ook traphekjes die niet direct gevaarlijk zijn, maar die wel een aantal veiligheidsissues hebben waardoor we ze toch niet aanbevelen. Zo heeft 1 traphekje een heel gebruiksonvriendelijk slot dat ook nog uitgezet kan worden. Dat hekje is dus alleen gevaarlijk als je het open laat staan. Wij denken dat het risico dat je het traphekje open laat staan vrij groot is, omdat het slot zo gebruiksonvriendelijk is.

