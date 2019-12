Ook Noma roept traphekje terug

Nieuws|Voor de vierde keer in een maand wordt een traphekje teruggeroepen omdat het onveilig is. Deze keer is het de Noma Extending Wood. Dit is de houten versie van de Noma Extending Metal die in september als onveilig uit onze eigen test kwam.

Het Noma Extending Wood-traphekje wordt teruggeroepen omdat de openingen aan de zij- en onderkant zo groot zijn dat een kind er doorheen of onderdoor kan klimmen. Hetzelfde probleem vonden wij in september van dit jaar bij het Noma Extending Metal-hekje, dat de metalen versie is van de nu teruggeroepen Noma Extending Wood. Het Noma Extending Metal-hekje werd een Afrader. Bijna alle winkels stopten met de verkoop van de Extending Metal, maar het hekje werd nooit teruggeroepen. Dat is nu dus wel gebeurd met de Extending Wood.

Bekijk de waarschuwing.

Vierde gevaarlijke traphekje

Het is het vierde traphekje in enkele weken tijd dat wordt teruggeroepen wegens een ernstig veiligheidsprobleem. Eerder deze maand waren er terugroepacties van een houten traphekje van Prénatal, het Kidco Traphek van Safety Things en het Jippie's A-plast aluminium traphekje.

Afraders in onze test

Dat er zoveel problemen worden gevonden bij traphekjes verbaast ons niet echt. Bij diverse van de 27 geteste traphekjes in onze Vergelijker vonden we ernstige problemen. Gelukkig is geen enkele van de gevaarlijke traphekjes nog te koop, maar diverse fabrikanten van hekjes waarbij wij tekortkomingen vonden, ontkenden dat hun hekjes gevaarlijk waren. Een aantal Afraders werden na enkele maanden uit de winkels te zijn verdwenen zelfs weer gewoon verkocht terwijl de gevaren niet verholpen waren.

Norm opnieuw bekeken

Het opmerkelijke is dat deze teruggeroepen traphekjes en onze Afraders allemaal het certificaat van de Europese Veiligheidsnorm EN1930:2011 hebben. Mede naar aanleiding van de vele problemen die uit onze en andere producttests naar voren kwamen bij deze gecertificeerde hekjes werkt het Nederlandse norminstituut NEN vanaf 2017 aan een herziening van de norm. Tot die tijd: