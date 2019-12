Kidco Traphek van Safety Things b.v. teruggeroepen

Het gaat om type G2100B. Het traphekje is verkocht van oktober 2015 tot en met oktober 2016. Safety Things b.v. verzoekt klanten die dit type in huis hebben dat in die periode is gekocht te retourneren aan Safety Things b.v. Je krijgt je aankoopbedrag terug.

Safety Things b.v. roept dit hekje terug omdat er een gevaar aanwezig is dat het kind door 1 van de openingen kan klimmen waar bij het lichaam klem kan raken en het hoofd niet. Hierdoor bestaat de kans op ophanging. Dit kan gebeuren wanneer de schroef in het slobgat voor afstelling van de beide scharnieren te ver uitgeschoven wordt. Er kan dan een opening ontstaan die groter is dan 65mm.

Safety Things heeft de traphekjes Kidco G2100B verkocht aan de webshops:

Bol.com

Safetythings.n

pasopshop.n

traphekjes.nl

babyproofers.nl

baby99.nl;Jippieurop.nl

Je kunt contact opnemen via de website safetythings.nl/recall. Het retourformulier is hier te downloaden en er staat een demontage-instructie.

Voor vragen kan je ook contact opnemen via een speciaal telefoonnummer: 073 - 684 04 56. bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur.

