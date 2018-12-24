Consumentenbond blij met onderzoek naar openheid provisie

De Consumentenbond pleit al langer voor openheid van zaken. Een bemiddelaar of adviseur hoeft nu niet inzichtelijk te maken hoeveel provisie hij ontvangt voor het afsluiten van een schadeverzekering. Behalve als de klant de provisie rechtstreeks aan de adviseur betaalt. Bovendien hoeft een bemiddelaar pas inzicht te geven als consumenten erom vragen.

Stevige lobby

De Consumentenbond vindt dat tussenpersonen actief hun klanten moeten informeren over de provisie en heeft hiervoor stevig gelobbyd. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dat er een onderzoek komt is goed nieuws en wij hopen op een positief advies. Maar dan moet er een concreet voorstel op tafel komen. Wij gaan graag in gesprek met de minister om de plannen om te zetten in concreet beleid.’ Ook de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten en de branchevereniging het Verbond van Verzekeraars zijn voorstander van actieve transparantie.

Premie

Verzekeraars verwerken de provisie die tussenpersonen ontvangen in de premie. Dit geldt onder meer voor autoverzekeringen, inboedelverzekeringen, opstalverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen en reisverzekeringen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de provisie kan oplopen tot ruim een kwart van de premie.