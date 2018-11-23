Consumentenbond weer populairste website in categorie Vergelijking

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Voor het tweede jaar op rij mogen wij ons de populairste vergelijkingssite noemen. We zijn enorm trots op deze publiekserkenning en bedanken de stemmers voor hun waardering.’

De Website van het Jaar-verkiezing, georganiseerd door Multiscope en Emerce, behoort tot de grootste publieksverkiezingen van Nederland: 394.741 consumenten brachten hun stem uit op 444 websites in 37 categorieën. Per categorie zijn maximaal 12 websites genomineerd.

Meeste stemmen

In elke categorie waren 2 prijzen te winnen: de Beste en de Populairste Website van het Jaar. De ‘Beste Website’ is de site met de hoogste score op kwalitatieve kenmerken. De ‘Populairste Website’ is de site met de meeste stemmen. In de categorie Vergelijking waren ook Beslist.nl, Tweakers Pricewatch, Kieskeurig.nl, Pricewise, Vergelijk.nl, Geld.nl, Budgetgaming, Hardware.Info, Scoupz, ShopAlike.nl en Zorgwijzer.nl genomineerd. Tweakers Pricewatch won de prijs voor Beste Website.

Vergelijkers

Op de website van de Consumentenbond staat een overzicht van vergelijkers voor zorgverzekeringen, inboedel-, aansprakelijkheids-, auto- en rechtsbijstandverzekeringen, maar ook vergelijkers voor energieleveranciers, alles-in1-providers en mobiel abonnementen. Consumenten kunnen ook besparen door zich aan te sluiten bij de collectieven voor energie en privé autolease van de Consumentenbond.

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