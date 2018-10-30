Opticiens vergeleken: resultaten oogmetingen heel wisselend

De Consumentenbond stuurde 20 proefpersonen op pad voor een oogmeting bij Eyelove, Eye Wish, Hans Anders, Pearle, Specsavers en zelfstandige opticiens. Ook 2 optometristen van Hogeschool Utrecht deden een oogmeting ter referentie. De verschillen tussen de metingen bleken groot. Bij elke keten is er wel een oogmeting die sterk afwijkt van de overige metingen bij dezelfde proefpersoon.

Uit de praktijkproef blijkt dat consumenten de grootste kans op een goede oogmeting hebben bij Specsavers en Eye Wish. Deze ketens lieten het minst vaak een meting zien die anders is dan de overige metingen. Eyelove kwam het vaakst tot een afwijkende oogmeting.

Slechtste klantbeleving

De mysteryklanten gaven ook een oordeel over hun klantervaring. Bij Eyelove waren ze het minst tevreden over de volledigheid van de meting, de deskundigheid van de medewerkers en de tijd die voor ze werd genomen. Ook vroegen de medewerkers van Eyelove niet naar gezondheidsproblemen, terwijl dat bij andere optiekzaken wel gebeurde.

Geen exacte wetenschap

De opticien is in grote mate bepalend voor het resultaat van een oogmeting, maar het meten van ogen is geen exacte wetenschap. Het tijdstip van de dag of een verkoudheid of vermoeidheid van de klant kan de uitkomst ook beïnvloeden.

De Consumentenbond adviseert consumenten die ontevreden zijn over hun nieuwe bril, terug te gaan naar de winkel. De meeste optiekketens beloven dan een andere bril aan te meten of geld terug te geven.

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