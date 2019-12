Steeds meer Nederlanders doen belastingaangifte zelf

Nieuws|65% van de Nederlanders vult dit jaar zelf de aangifte inkomstenbelasting in, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Dit is iets meer dan het jaar hiervoor (64%). Het percentage steeg de afgelopen jaren licht. In 2014 deed 54% van de Nederlanders het zelf. Veel meer mannen (74%) dan vrouwen (56%) vullen zelf de aangifte in.

De Consumentenbond ondervroeg 1022 Nederlanders naar het invullen van hun belastingaangifte. Opvallend is dat een ruime meerderheid (73%) van de mensen die zelf aangifte doet, het prettiger vindt om aangifte te doen op de digitale manier, in plaats van de papieren aangifte van vroeger.

Ook vindt 59% van de mensen die zelf aangifte doet dit via ‘Mijn Belastingdienst’ makkelijker dan toen ze het aangifteprogramma nog moesten downloaden. De grootste verbeteringen die ze ervaren, zijn de vooraf ingevulde gegevens en het feit dat ze nu sneller klaar zijn.

Aftrekposten blijven moeilijk

De helft van de ondervraagden die zelf aangifte doet, vindt dit niet moeilijk. Bij degenen die er wel moeite mee hebben, komt dat vaak door de aftrekposten anders dan de eigen woning. Die posten staan al jaren op nummer 1 bij de vraag wat lastig is om zelf in te vullen. Die aftrekposten zijn niet vooraf ingevuld in de aangifte. Consumenten moeten zelf de benodigde informatie verzamelen en daarbij zorgen dat zij geen kosten vergeten.

1 maart

Meer dan de helft van de respondenten (55%) die zelf aangifte doet, was in februari van plan dat op 1 maart of in de eerste week van maart te doen. Dus vrijwel direct nadat de vooraf ingevulde aangifte beschikbaar is. De Consumentenbond raadt overigens aan om de aangifte in de tweede helft van maart te doen, omdat het vooral in de eerste weken nog kan gebeuren dat de Belastingdienst aanpassingen doorvoert in de online aangifte.

Belastingcoach

Consumenten kunnen zich aanmelden bij de emailservice de Belastingcoach van de Consumentenbond voor gratis informatie en praktische tips.

