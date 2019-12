Verzekeraars passen voorwaarden aan na kritiek Consumentenbond

Contra-expertise vergoed

Promovendum en National Academic vergoeden nu standaard de kosten van contra-experts tot maximaal 110% van de kosten die zij zelf voor hun eigen experts betalen. Daarmee is hun standaard vergoeding ruimer dan die van veel andere verzekeraars. Net als andere aanbieders vergoeden beide verzekeraars meerkosten voor zover die redelijk zijn. De aangepaste, algemene voorwaarden staan sinds 14 juni op de websites.

De Goudse past ook voorwaarden aan

Ook schadeverzekeraar De Goudse gaat de voorwaarden van zijn autoverzekering aanpassen. De verzekeraar meldt hier nu niets over contra-expertise. Navraag van de Consumentenbond leerde dat De Goudse alleen vergoedt wanneer de eigen expert de schade onjuist heeft vastgesteld. De Consumentenbond vroeg De Goudse zijn werkwijze en voorwaarden aan te passen. De voorwaarden worden naar verwachting begin 2019 aangepast, maar de verzekeraar laat weten in de praktijk nu wel gewoon de kosten voor contra-expertise te vergoeden.

Regels overtreden

Eind mei meldde de Consumentenbond dat Promovendum en National Academic de regels overtraden door de kosten van een second opinion bij schade niet te vergoeden. Dat is in strijd met de wet. Daarin staat dat de redelijke kosten die worden gemaakt om schade vast te stellen, ten laste komen van de verzekeraar. Promovendum liet destijds weten de wet anders te interpreteren. Ook accepteerde de verzekeraar soms überhaupt de bevindingen van contra-experts niet. De Consumentenbond vroeg aan de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) om naar de handelswijze van de verzekeraars te kijken.

