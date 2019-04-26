€360.000 boete voor DeReisPlanner om onterechte incasso’s

DeReisPlanner belde consumenten met een onduidelijk aanbod voor het huren van een vakantievilla. Later zou een e-mail met aanvullende informatie worden gestuurd, maar veel consumenten ontvingen die nooit.

Wel volgden rekeningen, zonder dat er een overeenkomst was gesloten. Gedupeerden die weigerden te betalen, werden vervolgens onder druk gezet, onder andere door incassobureaus. Zowel de ACM als de Consumentenbond waarschuwden eerder al voor DeReisPlanner en adviseerden consumenten om niet te betalen.

Extra hoge boete

In een persbericht laat de ACM weten dat DeReisPlanner de consumentenwet diverse keren heeft overtreden, en legt hiervoor een boete van €360.000 op. De boete is extra hoog, omdat het bedrijf niet meewerkte aan het ACM-onderzoek. De leidinggevende, die een bepalende rol heeft gespeeld bij de overtredingen, kreeg nog eens een boete van €40.000. Het bedrijf kan het besluit nog aanvechten.

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