Waarschuwingssysteem voor autostoeltjes moet beter

Nieuws|Waarschuwingssystemen voor autostoeltjes, waarbij ouders een signaal krijgen als hun kind achterblijft in de auto, moeten beter. Dat vindt de Consumentenbond die er 5 bekeek. De systemen zijn vaak ingewikkeld, niet te gebruiken in alle auto’s en werken soms maar met 1 type smartphone.

De Consumentenbond bekeek 2 alarmsystemen die gekoppeld zijn aan specifieke autostoeltjes (Chicco Oasys i-Size BebéCare en Cybex SensorSafe) en 3 losse hulpmiddelen die te gebruiken zijn in combinatie met verschillende zitjes. Geen van de systemen werkt vlekkeloos. Zo is het signaal van 1 alarm zwak en werkt een aantal systemen niet in elke auto. Een ander alarm heeft als nadeel dat het alleen werkt in combinatie met een iPhone. Voor alle waarschuwingsapps geldt dat de gebruiker veel persoonlijke gegevens moet invoeren, waarbij het onduidelijk is waarvoor die worden gebruikt.

Over de Cybex SensorSafe is de Consumentenbond het meest te spreken. Deze stelt niet alleen vast of het kind nog in de auto zit, maar houdt ook de temperatuur in de auto in de gaten en geeft een signaal als een rit erg lang duurt en pauze gewenst is.

Tragische ongevallen

Vooral op zonnige dagen loopt de temperatuur in een stilstaande auto snel op met het risico dat kinderen oververhit raken en soms zelfs overlijden. Om zulke tragische ongevallen te voorkomen verschijnen er steeds meer waarschuwingssystemen op de markt, die door middel van sensors bepalen of een kind in de auto zit, en of de bestuurder nog aanwezig is. Is dat laatste niet het geval, dan gaat er bijvoorbeeld een alarm af op de smartphone van de bestuurder.

In Italië is vanaf het najaar een waarschuwingssysteem in de auto verplicht bij kinderen tot 4 jaar. Dat geldt ook voor buitenlandse toeristen met een Italiaanse huurauto.

Lees ook: