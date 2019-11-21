Consumentenbond opnieuw populairste vergelijkingssite

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is de derde keer dat het publiek ons verkiest als populairste vergelijkingssite. Deze erkenning is een enorme eer waar wij heel trots op zijn. We bedanken alle stemmers voor hun vertrouwen in ons.’

De Website van het Jaar-verkiezing is een initiatief van Multiscope en Emerce en behoort tot de grootste online publieksverkiezingen van Nederland: 511.141 consumenten brachten hun stem uit op honderden websites in 37 categorieën. Per categorie zijn maximaal 12 websites genomineerd.

Meeste stemmen

In elke categorie waren 2 prijzen te winnen: de Beste en de Populairste Website van het Jaar. De ‘Beste Website’ is de site met de hoogste score op kwalitatieve kenmerken. De ‘Populairste Website’ is de site met het hoogste aantal stemmen.

In de categorie Vergelijking deden 12 websites mee die het vergelijken van producten en/of prijzen als doel hebben. Naast de Consumentenbond waren ook Tweakers Pricewatch, beslist.nl, Kieskeurig.nl, Hardware.Info, Independer, Vergelijk.nl, Beste Product, Geld.nl, ShopAlike.nl, Zorgwijzer.nl en Pricewise genomineerd. Pricewise won de prijs voor Beste Website.

Vergelijkers

Op de website van de Consumentenbond staat een overzicht van vergelijkers voor zorgverzekeringen, inboedel-, aansprakelijkheids-, auto- en rechtsbijstandverzekeringen, maar ook vergelijkers voor energieleveranciers, alles-in-1-providers en mobiel abonnementen. Consumenten kunnen ook besparen door zich aan te sluiten bij de collectieven voor energie, cv-ketels, warmtepompen en zonnepanelen.

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