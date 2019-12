Consumentenbond vreest invoering negatieve spaarrente

Nieuws|Banken treffen voorbereidingen om in de toekomst negatieve spaarrente in te kunnen voeren. Tot die conclusie komt de Consumentenbond nadat Centraal Beheer deze week zijn klanten waarschuwde voor een rente van 0% of lager. En ook ABN Amro maakt met een aanpassing van de algemene voorwaarden de weg vrij voor een negatieve rente.

Centraal Beheer draait er in de aankondiging naar klanten niet omheen: ‘Door de aanhoudende rentedaling op de geld- en kapitaalmarkt kan de spaarrente in de toekomst 0% of negatief worden. In de aangepaste voorwaarden (die gelden vanaf 18 januari 2020) staat dat wij voor verschillende saldo’s verschillende rentes mogen berekenen. Wanneer en hoe we dat doen, is nog niet bekend.’

Algemene voorwaarden

ABN Amro moet zijn algemene voorwaarden aanpassen om een negatieve spaarrente te kunnen rekenen. Net als bij de meeste andere banken spreekt ABN Amro consequent over een ‘vergoeding van rente door de bank’. Hierdoor is een vergoeding van 0% of minder niet mogelijk.

ABN Amro komt waarschijnlijk begin 2020 met nieuwe voorwaarden.

Garanties

Directeur Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, maakt zich zorgen om de ontwikkelingen en wil harde garanties van de banken: ‘ABN Amro beloofde onlangs over spaartegoeden tot €100.000 geen negatieve rente te zullen rekenen. Die toezegging wil ik ook van de andere banken. De Volksbank en de Rabobank deden wel dezelfde belofte, maar alleen voor 2020. Wat er daarna gebeurt is onzeker. En ING laat helemaal niets los. Ik ben er dan ook niet gerust op.’

Verbod

De Consumentenbond waarschuwde eerder voor de nadelige gevolgen van een negatieve spaarrente. De Consumentenbond wil dat banken ten minste over de eerste €100.000 per rekeninghouder nooit negatieve spaarrente mogen rekenen. Daarom vroeg de organisatie in een brief aan minister Hoekstra om een verbod.

Onredelijk bezwarend

Overigens is het nog maar zeer de vraag of eenzijdige aanpassing van de algemene voorwaarden zomaar mag. Molenaar: ‘We hebben dit voorgelegd aan een gespecialiseerd advocatenkantoor en zij geven aan dat eenzijdige aanpassing van de voorwaarden juridisch gezien mogelijk onredelijk bezwarend is voor de klant. Daarmee zou het een oneerlijk beding kunnen zijn, en dat zou weer kunnen leiden tot vernietiging.’

