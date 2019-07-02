Dikke onvoldoendes voor babymatrasbeschermers

De Consumentenbond testte 15 babymatrasbeschermers en lakentjes die volgens de productinformatie waterdicht en toch ademend zijn. Tien van de 15 beschermers blijken die belofte niet waar te maken. Vijf producten laten, als ze op een matrasje liggen, helemaal geen lucht door. Vijf andere laten wel lucht door, maar zo weinig dat ze ook een dikke onvoldoende krijgen.

Op deze bedjes kunnen baby’s hun lichaamswarmte niet goed kwijt, waardoor er een risico op oververhitting bestaat. Slechts 2 matrasbeschermers en 1 lakentje laten voldoende lucht door voor een rapportcijfer boven de 6. De bekendste, Aerosleep, krijgt een 6,7. De veel goedkopere Airgosafe een 10.

Veiligheidsclaims

Fabrikanten prijzen hun matrasbeschermers vaak aan als noodzakelijk voor het welbevinden en soms zelfs de veiligheid van de baby. Claims als ‘Het ventilerend 3D-weefsel zorgt ervoor dat uw baby veilig en comfortabel kan slapen’ en ‘Dankzij onze innovatieve 3D-structuur kan je kindje steeds vrij ademen’ kunnen ouders het gevoel geven dat ze tekort schieten als ze het níet kopen.

De Consumentenbond vond echter geen bewijs dat deze matrasbeschermers de veiligheid van de baby vergroten.

Advies van professionals

De Consumentenbond onderschrijft het advies van professionals uit de kraamzorg en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) om liever geen matrashoes te gebruiken waar helemaal geen lucht en vocht doorheen kan. Dit advies geldt niet voor matrasbeschermers met een ventilerende 3D-honingraatstructuur, die wel veel lucht doorlaten. Maar zelfs die zijn geen noodzakelijk onderdeel van de babyuitzet.

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