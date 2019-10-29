Meeste pech met een Peugeot 308

De Consumentenbond vroeg aan eigenaren van maximaal 10 jaar oude auto’s of zij het afgelopen jaar mankementen aan hun auto hebben gehad. De mankementen werden ingedeeld naar zwaarte van het incident. Vooral bezitters van een Peugeot 308 uit een bouwjaar van vóór 2013 waren de klos: 10% van hen stond het afgelopen jaar met flinke pech langs de weg en kon niet verder rijden en nog eens 29% had problemen waarmee ze direct naar de garage moesten. Deze auto krijgt het laagste cijfer van allemaal: een 1,5. Het automerk Seat doet het gemiddeld, dus met verschillende modellen, het slechtst.

Aziaten aan de top

Net als vorig jaar blijken de Aziatische auto’s het betrouwbaarst. Van de 10 best presterende automerken komen de eerste 8 uit Azië. Op nummer 1 staat Toyota met een rapportcijfer 8,7 gevolgd door Suzuki (8,6) en Honda, Mazda en Subaru (8,5). De enige niet-Aziatische automerken in de top 10 zijn Mercedes-Benz (7,9) en BMW (7,6).

Sjoemeldiesels

Opvallend zijn de slechte scores van de diesels van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Wegens verboden sjoemelsoftware riep de fabrikant deze auto’s terug voor een hersteloperatie. Zo’n 6% van de respondenten meldt in het afgelopen jaar een specifiek probleem met de EGR-klep, die een rol speelt in het reguleren van het giftige gas NOx. Na de terugroepactie blijkt de klep vaak na enige tijd kapot te gaan met een dure reparatie tot gevolg. Na een oproep van de Consumentenbond om schade die voortkomt uit de update te vergoeden, heeft Volkswagen toegezegd klachten serieus te nemen en op gepaste wijze op te lossen.

Lees het hele onderzoek automankementen. Het onderzoek is ook te lezen in de Consumentengids van november 2019.