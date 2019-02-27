Winkels misleiden consumenten met adviesprijzen

De Consumentenbond onderzocht prijzen bij de grootste webwinkels die elektronica, fietsen en babyartikelen verkopen, en vulde deze aan met webwinkels die vaak in prijsvergelijkers worden genoemd. Onder andere Kamera Express, Keukenloods en Otto vermeldden veel hogere adviesprijzen dan de officiële adviesprijzen van de fabrikanten.

Verzonnen adviesprijzen

Kamera Express vermeldde bijvoorbeeld een adviesprijs van €409 voor een Canon fototoestel. Hierdoor leek de verkoopprijs van €289 veel voordeliger dan hij eigenlijk was. De echte adviesprijs bleek namelijk €345. Keukenloods deed iets vergelijkbaars. De winkel gebruikte een adviesprijs van €1599 voor een Smeg-vaatwasser, terwijl de werkelijke adviesprijs €1069 bedroeg. Bij een verkoopprijs van €779 was het voordeel iets meer dan 27% in plaats van bijna 50%.

Hardnekkig

Winkels zijn hardnekkig in het gegoochel met advies- en aanbiedingsprijzen. Tijdens een onderzoek in 2018 bleek al dat 26 van de 40 onderzochte winkels de regels overtreden door onterecht een prijsvoordeel te suggereren. Toen werden vaak zogenoemde ‘van-prijzen’ getoond die in werkelijkheid adviesprijzen waren. Dat mag ook niet.

In een reactie laten de meeste winkels weten dat het gaat om een vergissing. Volgens hen hebben ze de prijzen van een oude of verkeerde lijst overgenomen. Ook zeggen ze periodiek nieuwe adviesprijzen van de fabrikanten te ontvangen, maar komen ze er niet aan toe om de prijzen op hun website aan te passen.

Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond: ‘Of het nou een vergissing is of opzettelijk gegoochel met te hoge adviesprijzen, consumenten worden op het verkeerde been gezet en dat is niet toegestaan. We blijven dit daarom scherp in de gaten houden en bedrijven erop aanspreken. En als het nodig is, zullen we ook de toezichthouder vragen om op te treden.’

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