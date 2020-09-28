Informatie over rechten bij pakketreizen schiet tekort

Met een pakketreis hebben consumenten meer rechten dan bijvoorbeeld bij een boeking van alleen een accommodatie of een los vliegticket. Ze staan dan sterker bij annuleringen, negatieve reisadviezen en faillissementen.

Reisaanbieders moeten consumenten voordat ze een boeking afronden, informeren over wat voor soort reis ze boeken. Dat moet met een standaardtekst en een link naar een standaardformulier waarop alle basisrechten staan. Zo weten consumenten waar ze aan toe zijn.

Proefboeking

De Consumentenbond maakte een proefboeking voor een pakketreis bij 15 online reisaanbieders.

Slechts 5 van hen lieten de verplichte standaardtekst tijdens het boeken zien. En maar 6 aanbieders gaven voor de definitieve boeking een linkje naar het verplichte standaardformulier.

Ook zijn maar 6 reisorganisaties voor het afronden van de boeking duidelijk over de annuleringskosten.

Alleen Corendon en Expedia doen het op alle 3 de punten goed. Zij bevestigen voor boeking met de verplichte standaardtekst en het standaardformulier. Ook zijn ze duidelijk over de annuleringskosten.

KLM, Prijsvrij, Sunweb, Transavia Holidays en Treinreiswinkel schieten juist op alle 3 de punten tekort. Informeert een aanbieder zijn klanten niet goed bij het boeken van een reis bestaande uit meerdere onderdelen? Dan hebben de klanten recht op een vergelijkbare bescherming als bij een pakketreis.

Opheldering

De Consumentenbond vroeg de tekortschietende organisaties om opheldering. D-Reizen, De Jong Intra, KLM, Prijsvrij, Transavia, Tui, VakantieXperts en Vliegwinkel pasten direct hun boekingsproces aan of beloofden dit snel te zullen doen.

De Vakantie Discounter, Ryanair en Sunweb vonden hun informatievoorziening al voldoende. De Treinreiswinkel was niet bereikbaar.

Update 28 september 2020: Ook de Treinreiswinkel heeft inmiddels beloofd zijn website aan te passen.

De Consumentenbond zal zijn bevindingen voorleggen aan de ACM, de toezichthouder.

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