Prijsverschil tussen A-merk en huismerk steeds groter

Onderzoekers van de Consumentenbond vulden bij 15 supermarktketens hun boodschappenmand met 125 verschillende producten van A-merken, zoals Calvé-pindakaas en Ariel-wasmiddel. Een andere mand werd gevuld met dezelfde soort producten van het huismerk. Gemiddeld blijkt het huismerkmandje 45% goedkoper. Het prijsverschil is het grootst (48%) bij Deen, Deka, Dirk en Vomar. Uitschieters zijn er vooral bij de wasmiddelen en vaatwastabletten. Zo is waspoeder van het huismerk gemiddeld 79% goedkoper dan die van Ariel. Sommige producten verschillen nauwelijks van elkaar in prijs, zoals houdbare melk. Een enkele keer is het huismerk zelfs iets duurder dan het A-merk.

Verschil groeit

Het prijsverschil tussen A-merk en huismerk groeit elk jaar met zo’n 5%. Zo was in 2018 het onderlinge prijsverschil nog 36%, in 2019 40% en nu is het gemiddeld 45%. Een verklaring daarvoor is dat bij sommige supermarkten het huismerk langzaam samensmelt met het nog goedkopere budgetmerk. Dit is vooral bij Albert Heijn en Jumbo het geval, maar andere supermarkten volgen. Ook zijn A-merken vorig jaar duurder geworden.

Aanbiedingen

Consumenten die toch graag A-merken kopen, doen er goed aan om op aanbiedingen te letten. De gemiddelde korting bij merkartikelen ligt tussen de 30% en 35%.

Aanbiedingen zijn niet meegenomen in het prijzenonderzoek. Ook keken de onderzoekers niet naar mogelijke kwaliteitsverschillen.

Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van september en voor leden online op Goedkope huismerken in de supermarkt.

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